‘Giselo’ firmó contrato con América hoy: “Ya fue Christian Domínguez”

‘Giselo‘, quien reapareció en el estreno de El artista del año el último sábado, sorprendió al confirmar que finalmente firmó contrato para ser colaborador oficial de América hoy. Edson Dávila, nombre real del artista, se mostró muy entusiasmado por esta buena nueva y hasta bromeó sobre el tema con sus compañeras.

Al iniciar la edición del jueves 29 de abril, Ethel Pozo dio la bienvenida al programa y detalló la situación laboral de su compañero. “Hoy tenemos nuevo colaborador, uno que ya está con los humos por acá (señala su frente). Edson Dávila contratado”, indicó.

Ante dicha revelación, el popular ’Giselo’ saludó a todos con gran efusividad y, de manera sarcástica, insinuó que le quitaría el puesto al cantante Christian Domínguez, quien también se desempeña como colaborador de América hoy. “Buenos días, ‘cuchurrumiquinas’, (estoy) feliz, música DJ Red... Yo estoy más contento porque por fin ya fue Christian Domíguez”, comentó, entre risas.

Janet Barboza también aprovechó la ocasión para bromear con el joven animador al asegurar que este “Firmó contrato, pero solo por tres meses”. Sin embargo, él no prestó atención al comentario de su compañera y continuó celebrando. “Estoy emocionado, me hacían la vida imposible, si antes me medía, ahora con contrato lo siento, chicas”, dijo, fiel a su estilo.

’Giselo’ habla de su amistad con Gisela Valcárcel

“Se ve que hay química entre la señora Gisela y yo. La gente pensará ‘se ven todos los días’, pero no converso con ella a diario. Es verdad que no la llamo, no la molesto porque imagino que tiene cosas que hacer, pero cuando estamos frente a frente la conexión es única”

Edson Dávila 'Giselo' y Gisela Valcárcel

