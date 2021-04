Gisela Valcárcel usa mascarilla al acercarse a su madre dentro de su hogar

Gisela Valcárcel demostró que no se descuida ante la COVID-19 y reveló que usa mascarilla cuando mantiene contacto cercano con su madre, incluso dentro de su propio hogar.

La conductora, que volvió a la televisión durante la pandemia con una nueva temporada de El artista del año, contó a sus seguidores de Instagram que tomó dicha decisión cuando inició la expansión del coronavirus en el Perú.

“Estoy con una mascarilla porque me acerco a mamá. Aunque estoy dentro de mi burbuja familiar y aquí no entre nadie, prefiero acercarme a mamá así. Así lo he hecho desde que se inició esta pandemia que nos cambió a todos”

Del mismo modo, recomendó a sus seguidores extremar cuidados y seguir las recomendaciones de los profesionales: “Debemos cambiar la mentalidad, que nadie entre a la casa, mantengamos esa burbuja de la que nos están hablando y evitemos contraer este virus que tanta tristeza ha traído al mundo”.

Gisela Valcárcel regresó a la televisión con un emotivo mensaje

Gisela Valcárcel estrenó una nueva temporada de El artista del año, pero no olvidó pronunciarse sobre la pandemia de coronavirus. La famosa conductora dirigió un emotivo mensaje a la teleaudiencia sobre la crisis que se vive en el país debido a la enfermedad.

“Buenas noches, sé que no están todos, pero también sé por qué estamos en esta pista. Estamos para, de algún modo, decir que los peruanos podemos salir juntos adelante. (...) Quiero dar el agradecimiento y que el primer aplauso sea para quienes desde marzo del año pasado han estado en primera línea dándonos esperanza, amor, fuerza y pasión”, expresó.

