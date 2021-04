Daniel Lazo se despide de su abuela con sentido mensaje: “Duele tu partida”

Daniel Lazo escribió un sentido mensaje de despedida para su abuela Epifania Melchora Medina Morales, quien falleció por causas naturales a los 81 años. El cantante lamentó no poder estar al lado de su familiar en el momento de su partida.

“Lamento no poder decirte adiós, lamento no cantar más contigo, lamento el vacío que dejas en la familia. No fuiste la abuela perfecta, pero ¿quién lo es? Cuando salga de esta iré a buscarte y de rodillas pediré perdón por las veces que te descuide... Te extrañaré mucho, abuela. Vuela feliz porque fuiste lo que necesité”, se lee en la publicación del artista, en Instagram.

“Hoy a las 2 a. m. falleció mi abuela de forma natural, sin dolor, casi dormida, descansa Epifania Melchora Medina Morales. Nació el 6 de enero de 1940, le pusieron ese nombre porque nació el día de la bajada de los reyes magos y también la epifanía de la virgen. Dale un beso de mi parte al abuelo”, finalizó.

Además del mensaje, Daniel Lazo publicó un video de su abuela en vida, cuando interpretaba canciones en quechua. Los seguidores del cantante no fueron ajenos al post y expresaron su apoyo en el difícil momento.

“Un abrazo fuerte, Daniel”, “Mi más sentido pésame. Nunca morirá mientras siempre la recuerdes”, “Mucha fuerza Daniel”, “Que descanse en paz tu abuelita”, “Te abrazo enormemente”, fueron algunos comentarios.

