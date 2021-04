Mónica Cabrejos y Thais Casalino entrevistan a Yahaira Plasencia tras fiesta

La cantante Yahaira Plasencia se pronunció en sus redes sociales respecto a la fiesta que hizo en Cieneguilla, a la cual asistieron varios chicos reality. Ella le dijo a sus más de tres millones de seguidores en Instagram que acepta su responsabilidad y su error. Asimismo, también estuvieron presentes las conductoras Monica Cabrejos y Thais Casalino quienes se encargaron de entrevistarla.

Por un lado, una de las preguntas de la conductora de Al sexto día fue en qué pensaba cuándo se escondió y llegó la Policía. Ante ello, la cantante le respondió mortificada: “Busqué a mi hermano y pensé en irme con él, no sabía que hacer, solo atiné en agarrar las llaves del carro y esconderme”.

Por otro lado, Thais le preguntó acerca de su amigo Daniel Molina, mayor retirado de la PIP. La cantante dijo que era amigo de la familia y que llegó con su hermano. “Yo le dije que me dé las llaves para guardar mi cartera, porque tenía planeado irme a las 4 a. m. Dejé mis cosas, me quedé con la llave en el pantalón y fue que empezó todo. Nunca fue mi intensión hacer la fiesta, porque estaba con zapatillas, polera, como vieron en el video”.

Finalmente, la cantante salsera concluyó la entrevista dando un mensaje a todos sus seguidores. “A todas las personas que se conectaron, gracias por la oportunidad, la mala decisión que tomé me cambió por completo la vida, no es fácil tener a todo el Perú en contra. Estamos en un tiempo donde muchos están perdiendo familias, trabajo y lo que yo he hecho, ustedes no lo hagan, si quieren disfrutar que sea en casa tranquilos, no confíen en nadie”.