Gracia: “Tenemos tanta diversidad en el arte, pero no le prestamos atención”

Con tan solo 18 años, la cantante Gracia debuta en medio de la pandemia con su canción “Dulce criatura”, la cual ya se encuentra en todas las plataformas digitales.

La también actriz, conversó con La República sobre la importancia que deben tener todos los géneros musicales de nuestro país y de lo que para ella significa esta industria.

Desde muy pequeña, Gracia siempre estuvo muy comprometida con el arte, y un día tuvo una lluvia de ideas, las cuales plasmó en un poema. Desde ese momento, se dio cuenta que la música era otra de sus habilidades escondidas.

“Yo siempre estuve involucrada como artista, soy actriz, pero nunca pensé que me convertiría en cantante. Salió así… escribiendo un poema, de la nada se me vino a la mente una melodía, como si estuviera poseída, fue muy extraño”, contó.

Sobre su canción “Dulce criatura”, con la cual marcó su debut como cantante, Gracia señaló que el tema nació tras un conflicto con sus emociones.

“La canción surgió en un momento de carga emocional, estaba pasando por un episodio de ansiedad. Se trata de invocar a mi yo del pasado, porque antes todo tenía más luz, era más fácil, entonces ‘Dulce criatura’ es como un mantra que invoca a mi ser del pasado a regresar”, explicó la joven artista.

Asimismo, reveló que se mantendrá fiel a su esencia para compartir su música al público.

“No sé si tenga una estrategia, solo es ser yo misma, ver mi esencia al 100%, mi verdadero yo, porque creo que el arte es conectarnos con nuestro verdadero ser espiritual, a eso se reduce el arte, conectarnos a algo divino, lo que en realidad somos”, indicó.

En cuanto a la falta de apoyo a la escena musical, Gracia lamentó que los géneros más representativos de nuestro país no tengan la debida difusión e importancia.

“Es triste, no solo el apoyo al artista, sino a la representación en general, hay artistas afroperuanos, indígenas. Tenemos demasiada diversidad de arte y creo que es lamentable que no le prestemos tanta atención. Es riquísimo lo que tenemos, se debe apoyar al arte un poco más”, enfatizó.

Finalmente, la joven se mostró muy contenta por su participación en la serie Los otros libertadores. En la producción, Gracia interpreta a la hija de María Parado de Bellido.

“Acabó de grabar para la serie Los otros libertadores, y va salir por Latina en julio. Me alegré mucho cuando me contactaron. Tristemente, acá no hay muchas series que culturicen a las personas. Estoy súper orgullosa de ser parte de un proyecto así”, culminó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.