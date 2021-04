Diana Flores, ex-Baby Steps, lanza “Desaparecer”, primer single en solitario

La novel cantante Diana Flores apunta a convertirse en el nuevo referente del rock femenino en el Perú con el lanzamiento de su primer sencillo promocional “Desaparecer”, realizado el 23 de abril último.

“Desaparecer’ nace después de una crisis de ansiedad muy fuerte a causa de todo lo que estaba aconteciendo el año pasado en el país”, explicó en un comunicado.

“El 2020 resultó siendo uno de mis años más creativos, no solo en la música, sino en general. Pasar tiempo conmigo misma sin sentir presión externa y evaluar mis fortalezas han hecho que este proyecto esté empezando de la mejor manera”, señaló la exlideresa de los grupos Kusama y Baby Steps.

“No solo me siento segura con el resultado de ‘Desaparecer’, sino feliz de al fin poder experimentar con otros géneros, colaborar con otros artistas y salir de mi zona de confort”, indica Diana Flores, quien contó con el apoyo en las guitarras de Mauricio Torres, de la banda de rock peruano Wanderlust.

Para concretar este nuevo proyecto, la cantautora peruana recurrió al productor de música urbana Marshall Did It Again, conocido en la escena musical local por su trabajo con Gino Assereto, Jota Benz y el rapero Ator Untela.

En cuanto al estilo musical, “Desaparecer” muestra una influencia de The Weekend con su último álbum After hours, así como del grupo Earth, Wind & Fire (EWF), con el disco September de 1978.

