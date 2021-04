Cantante denuncia a Explosión de Iquitos por plagio de su versión “No sé”

Tras el éxito que consiguió la canción “No sé”, la agrupación de cumbia Explosión de Iquitos recibió una denuncia pública por parte de la cantante Lucero Medina, conocida como ‘Amazona’.

La artista denunciante se comunicó con el programa Magaly TV, la firme para acusar al grupo tropical de haber plagiado su versión del tema “No sé”, que ella habría producido en enero de este año. “Gracias a mí, ellos están como están porque en Lima ni los mencionaban”, expresó en un primer momento.

Según indica ‘Amazona’, ella trabajó con un productor que la ayudó a materializar los arreglos y la línea musical del cover original de la española Melody.

“Los arreglos musicales fueron direccionados por mí, el señor Tony Sánchez solamente lo materializó. Desde los coros, estilo de música, cortes, los instrumentos (que se iban a usar), todo ello fue por indicación mía”, expresó.

Lucero Medina mostró pruebas para el programa de Magaly Medina como el audio y videoclip de su versión que está disponible en YouTube y los chats que mantuvo con el arreglista, donde se observa que ella le envió sus indicaciones.

“Yo subí mi audio el 22 de enero del 2021 y ellos subieron (el suyo) el 22 de febrero. Subo el video el 3 de marzo y ellos suben el video al siguiente mes. No respetan nada, están como ‘yo lo quiero y lo tomo’”, agregó.

“Con creatividad se nace, con buen gusto también y tal vez ellos teniendo 23 años (de trayectoria musical) no lo tienen”, finalizó la cantante ‘Amazona’.

Vocalista de Explosión de Iquitos responde a denuncia de ‘Amazonas’

Linda Caba, vocalista de Explosión de Iquitos, se pronunció sobre la denuncia por plagio de la versión de “No sé” . Aseguró que desconoce a la cantante ‘Amazonas’ y que nunca había escuchado su cover.

“La canción de la señorita es la maqueta que nos hicieron escuchar, pero no suena para nada a Explosión... El productor tiene toda la información en su computadora. Para mí, yo soy la primera que lo ha cantado, no he escuchado la versión de ella. En Pucallpa, no he tenido el gusto de conocerla... (Hay personas) que quieren arruinar o colgarse”, sostuvo la integrante de Explosión de Iquitos.

