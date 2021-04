Stephanie Valenzuela presentó nueva canción en EEG

La ex chica reality Stephanie Valenzuela regresó a Esto es guerra para presentar su nueva canción “El perdón”. La cantante llegó al país desde México y cautivó a los televidentes y a sus excompañeros por su performance.

Valenzuela se presentó a inicios de este mes en el programa de competencia. Ella cautivó al publicó con un traje blanco, al igual que sus bailarines . El videoclip de su reciente tema lo publicó en su cuenta oficial de YouTube el 5 de marzo y ahora presenta más de 2 millones de vistas.

La cantante también anunció su nuevo tema musical en diversos programas mexicanos, como Venga la alegría, Despierta América y Hoy.

El año pasado, la modelo y cantante sufrió agresión por parte del actor mexicano Eleazar Gomez, quien recientemente quedó en libertad condicional. Pese a lo que le tocó vivir en México, regresó al país renovada y fuerte.

Stephanie Valenzuela exigió justicia contra suex pareja Eleazar Gomez

La cantante peruana fue víctima de violencia en noviembre del 2020 por parte de Eleazar Gomez. Después de su denuncia, su agresor quedó en libertad condicional, por lo que se mostró muy indignada.

En el programa Chisme en vivo mostraron varias imágenes de la modelo. Ella estuvo muy mortificada.

“No sé por qué la ley sigue diciendo ‘no lo vamos a mostrar como culpable’. Al margen de que a mí me van a dar dinero por las reparaciones, creo que hay cosas que no se van a reparar con esto. Yo voy a pasar toda mi vida mordida y lo voy a cargar por toda mi vida. No se me va a quitar con esto”, se escucho a la cantante.

Ante la audiencia, Stephanie sostuvo que no se hizo justicia y que la tocará aceptar la libertad condicional que se le asigno al agresor Eleazar.