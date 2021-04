La Uchulú, de perder el trabajo durante la pandemia a ser popular por la canción “No sé”

TikTok ha sido el aliado perfecto para muchos jóvenes que se han refugiado en esta aplicación a raíz de la pandemia. Algunos han aprovechado esta ventana para darse a conocer, como el caso de La Uchulú, un divertido personaje de la selva que, sin querer, puso de moda la canción “No sé” de la agrupación de cumbia Explosión de Iquitos.

Con tan solo 20 años, Esaú Reátegui Wong, nombre real de La Uchulú, dejó el calor de Pucallpa para instalarse unos días en Lima y llevar su carisma a la pantalla de televisión.

Este peculiar personaje conversó con La República y contó que, antes de ser viral, se quedó sin trabajo por la pandemia y recibió ayuda de sus seguidores. Además, reveló cómo fue que creó los pasos de “No sé”, los cuales se convirtieron en un reto en TikTok.

Actualmente eres unos de los jóvenes peruanos más virales en redes sociales gracias a tu challenge

Lo tomé muy emocionado, porque la historia de cómo se creó el trend fue algo tranquilo. Yo pensé que la gente no lo iba a hacer y resultó que sí les gustó. Un día yo estaba en mi casa desganado, triste, y como Explosión de Iquitos ya había sacado esa música, entré a ver y escuchar ese sonido bien bonito, pues me puse a bailar. Intenté ponerle una coreografía y salieron esos pasitos que están. Al día siguiente de haberlo publicado, yo pensé que la gente no lo iba a hacer, y vi que 400 personas lo habían hecho (el reto). Me alegré bastante.

La canción “No sé” de Explosión Iquitos se hizo más conocida gracias a ti

El hecho de que la gente lo haga (el challenge), hemos podido llegar a más personas.

Tienes casi 1 millón de seguidores en TikTok

Estamos subiendo bien rápido.

¿Cómo ha tomado tu familia esta exposición que tienes ahora en los medios, redes sociales?

Mi mamá se alegró mucho cuando me llamaron para presentarme por acá (en programas de Lima). Como no conozco Lima, me siento nervioso y emocionado. Mi mamá me acaba de ver en televisión y está muy emocionada.

¿Qué hacías antes de crear videos?

Antes de empezar en el medio trabajaba en un centro comercial en limpieza, pero me sacaron por la pandemia, redujeron personal.

Al quedarte sin trabajo y antes de ser conocido, ¿cómo estuviste sobrellevando esta crisis?

Normal, porque durante la pandemia hacía videítos para Facebook y YouTube, y también llegaba a algunas personas, quienes me enviaban algunos víveres, me regalaban un poquito de dinero.

¿Cómo tomas toda la exposición y popularidad que estás ganando?

Con mucha alegría y emoción, simplemente seguirla y que la gente siga disfrutando la música, porque esa es la idea principal; que lo bailen, disfruten, sientan alegría para que se levanten los ánimos

Que importante lo que dices “que se levanten los ánimos” porque estamos viviendo un momento complicado

Esa es la idea principal, que la gente se olvide un poco de sus problemas con los bailes.

¿Qué sentiste cuando Explosión de Iquitos te invitó a ser partícipe del video “No sé”?

Como toda persona me emocioné. Yo escucho Explosión de Iquitos desde hace 10 años atrás. Tienen canciones bien lindas con su toque selvático. Me gusta mucho que me hayan ofrecido esa oportunidad.

¿Hasta cuándo te quedas en Lima?

Hasta el día jueves.

Se te vio cantando en América hoy

Sí, aunque no me gusta mucho, me da vergüenza. Tengo esa inseguridad de que se me salga un gallito (risas).

Ahora que tienes esta exposición, ¿cómo lo vas a aprovechar?

Ya que hoy en día me dedico a esto, quiero estudiar artes escénicas y marketing empresarial.

Nota:

La Uchulú, Explosión de Iquitos, su famoso ‘ingeniero bailarín’ se presentarán en El reventonazo de la chola el sábado 17 de abril.

