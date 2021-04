Marina Mora anuncia su compromiso con el empresario Alejandro Valenzuela

¡Marina Mora se casa! La reina de belleza expresó su emoción al anunciar públicamente que se comprometió con Alejandro Valenzuela, con quien ya lleva varios años de relación, y contó detalles de sus planes para la boda.

La famosa figura de televisión visitó el set de En boca de todos para compartir la noticia con todos los televidentes. Aprovechó para mostrar el anillo de compromiso que su pareja le entregó como promesa.

“Tan enamorada estoy que me voy a casar. Es una decisión tan importante para un ser humano, una decisión que hay que tomársela en serio”, dijo la también empresaria mientras lucía la joya.

Posteriormente, Marina Mora contó cómo fue el romántico momento en que Alejandro Valenzuela le pidió la mano, lo cual se habría llevado a cabo algunos meses atrás.

“Me invitó a cenar, me llevó a un restaurante a orillas del mar y ahí me sorprendió, me sacó el anillo y ya. Él es así, superplanificador”, precisó.

Finalmente, la novia contó que aún no tiene fecha específica para la ceremonia, pero que no tendría problema en realizar un evento virtual debido a la pandemia de coronavirus.

Marina Mora presentó a su novio Alejandro en TV

Marina Mora y Alejandro comenzaron su historia en el año 2019 y fue más de un año después que la ex miss Perú lo presentó de manera oficial frente a cámaras durante una comunicación con el programa En boca de todos.

En septiembre del 2020, la empresaria y su entonces pareja se comunicaron con el magazine de América Televisión para hablar de su convivencia durante la pandemia, en compañía de su mascota Afrodita.

Marina Mora y su novio Alejandro en En boca de todos.

