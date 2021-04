Milena Zárate contó las dificultades que atravesó al ser miembro de mesa

Milena Zárate cumplió con su palabra y se desempeñó como presidenta de mesa para las Elecciones Generales 2021. Sin embargo, la presentadora expuso algunas dificultades que tuvo que afrontar durante estos comicios.

A través de su cuenta de Instagram, ella contó que llegó muy temprano a su local de votación para asegurar la seguridad de las instalaciones. En este sentido, se percató que las sillas que les correspondían no se encontraban debidamente distanciadas.

“Ya me he comunicado con las personas encargadas. Esperemos que le den solución y que, en la segunda vuelta, estas cosas no pasen porque están poniendo en riesgo nuestra vida y vamos a estar todo el día con personas que no conocemos”, expresó.

Otro de los puntos que mencionó Milena Zárate fue la tardanza de algunos miembros de su mesa de votación, por lo que demoraron un poco en abrir el puesto de sufragio: “Lo peor es que ya están haciendo cola y yo estoy sola”.

Días atrás, la empresaria afirmó que había sido asignada como presidenta de mesa en su local de votación y se mostró muy segura de que cumpliría con su rol. Además, incluso indicó que tendría que cancelar sus actividades.

“Este domingo tengo que madrugar para cumplir con mi deber cívico”, declaró para el diario Trome.

