Gisela Valcárcel alienta el voto responsable: “Protagonistas de la historia”

Gisela Valcárcel envió un mensaje de reflexión previo a las Elecciones Generales 2021. La conductora exhortó a sus seguidores a emitir un voto informado y responsable.

La figura de América Televisión, quien pronto regresará con un nuevo programa, no dudó en aconsejar a los usuarios de Instagram sobre la importancia que tendrá la contienda electoral para el futuro y desarrollo del país. Además recordó la manera de votar correctamente para evitar la anulación del mismo.

“Hoy elegimos. Somos los protagonistas de nuestra historia. Aún tienes tiempo, vota seguro y ya sabes sólo puedes poner ‘X’ o ‘+’”, precisó en la plataforma social.

Horas después, Gisela Valcárcel difundió un video de su camino al local de votación. Mediante el clip mostró las medidas de prevención que se recomiendan para asistir a sufragar durante la pandemia: “Lista para votar. DNI, lapicero y por si acaso otra mascarilla. Vamos Perú”.

Tras emitir su voto, la artista instó a sus seguidores de Instagram a cumplir con su deber cívico. “Regresando de votar. Yo ya hice mi elección, ¿y tú?”, expresó.

Gisela Valcárcel confirma su regreso a la televisión

La famosa conductora anunció que muy pronto volverá a la pantalla chica luego de haberse alejado de la televisión debido a la pandemia de coronavirus. Gisela Valcárcel compartió en redes sociales un misterioso video anunciando su regreso. “Mi corazón está agradecido”, escribió.

Luego de que se confirmarse la labor de su madre en un próximo programa, Ethel Pozo decidió celebrar la noticia durante la emisión de América Hoy: “Por fin, vuelve, no estábamos completos los sábados, los sábados no eran lo mismos, no sé con qué vuelve, con baile, con canto”.

