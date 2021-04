Alejandra Guzmán se pronuncia tras denuncia de Frida Sofía por abuso sexual

Hace unos días Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, reveló que desde los 5 años había sido víctima de los tocamientos indebidos por parte de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán.

Ante esta denuncia, la intérprete mexicana se pronunció, en nombre de la familia Guzmán y decidió que no se darán declaraciones respecto al tema.

“Hemos estado siguiendo las extrañas acusaciones hechas por Frida Sofía Guzmán en los medios de comunicación durante las últimas semanas. Hemos optado por no responder a través de los medios de comunicación, sino haciéndole saber a Frida Sofía que la amamos, que esperamos que consiga la ayuda para mejorar su salud mental que tan claramente requiere y que estamos aquí con los brazos abiertos, siempre que cualquier intención de aclarar y reconciliar se haga en privado y sin la intención de exponerlo en los medios”, sostuvo la cantante de “Yo te esperaba”, mediante un comunicado.

“Las declaraciones de Enrique y Luis Enrique Guzmán realizadas ayer en el programa de televisión Ventaneando serán las únicas declaraciones mediáticas de la familia sobre este asunto. No queremos participar en esta ola de chismes que se deben a que ‘periodistas preocupados’ se aprovechan de la lamentable situación de Frida”, agregó.

Finalmente, Alejandra Guzmán precisó que procederán por la vía legal si en caso se continúe difundiendo rumores sobre este asunto.

“La familia está explorando la posibilidad de emprender acciones legales en contra de las personas y/o los medios que hagan o hayan hecho divulgaciones infundadas y difamatorias en relación con este asunto. No habrá más declaraciones”, aseveró.

Frida Sofía denuncia que fue víctima de abuso por parte de Enrique Guzmán

La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía reveló que su abuelo, el cantante Enrique Guzmán la violentó sexualmente cuando era una niña.

“Siempre fue muy abusivo. Mira, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo. Me daba miedo. Me hizo cosas feas”, dijo entre lagrimas.

“Lo odio. Es un delito”, también pensó que se sentía enferma por creer que era responsable de lo que sucedía.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.