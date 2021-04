Gino Tassara se encuentra disfrutando de los frutos que le dejó todo el esfuerzo que puso para realizar Utopía, la película, cinta que se estrenó en 2018 y recreó la historia de los 29 jóvenes que fallecieron en el incendio ocurrido en julio de 2002 en la exclusiva discoteca del mismo nombre, ubicada en el Jockey Plaza.

El novel director recordó que no fue nada fácil para él sacar adelante este proyecto, que contó con el apoyo de los padres de las víctimas y se convirtió en una de las más taquilleras del cine peruano. Casi tres años después de su estreno, la producción representa a Perú en los Gold Movie Awards, en Inglaterra, como Mejor lengua extranjera.

“Es uno de los festivales más importantes de Inglaterra y del mundo también. Estoy feliz, es una sorpresa, puesto que la película, si bien se estrenó el 27 de setiembre de 2018, duró más de dos meses y medio en cartelera. Utopía se ha convertido en la película más taquillera del cine peruano en drama, y está dentro de las 20 películas más taquilleras de la historia del Perú”, comentó Gino Tassara para La República.

El comunicador reveló que, por ser nuevo en la industria del cine, no le tenían mucha fe y se aprovecharon de su trabajo.

“En el 2019, por mi inexperiencia -hay que tener cuidado cuando uno recién empieza, porque hay burbujas que no son fáciles de ingresar- me dijeron en una oportunidad que no iba a poder hacer una película porque nunca lo había hecho. Me indicaron que estas empresas, que ahora me están manejando la distribución de la película, nunca han logrado nada. Siempre hay una primera vez y hay lo que llamo los ‘buitres del cine’, que lejos de ayudar, lo único que quieren es tratar de sacar la suya”, indicó el también director de la serie Aislados.

Para Gino Tassara, Utopía, película ha sido una experiencia agridulce. Gracias a aquella cinta, su nombre fue reconocido, pero también le trajo muchos problemas y bastante trabajo de investigación, ya que a través de la cinta buscó justicia para que los deudos cierren ese capítulo tan lamentable.

“Estoy muy feliz con Utopía, siento que he aprendido. Es una carrera maratónica de cómo hacer cine en el Perú, me ha dado muchos logros y dolores de cabeza. En el 2019, la película no estuvo en las manos adecuadas para la distribución por eso no pudimos acceder a muchos festivales y plataformas. En 2020 asumí cambiar todo el equipo de distribución y convencieron de seguir moviéndola”, explicó el también periodista, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos.

“ A mí con Utopía me robaron, me estafaron, me hicieron pagar a gente que nunca trabajó, pero me abrió un abanico de puertas. Yo fui víctima de los ‘buitres del cine ’ y eso hace que te pongas un caparazón. El cine es un trabajo en equipo, entonces cuando no trabajas con el objetivo de sacar la película adelante es muy complicado”, mencionó.

A pesar de todas las trabas, Gino Tassara siempre contó con el apoyo de los padres de las víctimas y reveló que tiene un gran vínculo con ellos.

“Es una emoción grande. Con la película he llorado, renegado, he tenido los sentimientos muy a flor de piel por el nexo de los papás que perdieron a sus seres queridos. Ha hecho que nos vinculemos tanto y entendamos el lenguaje de soledad que es bien difícil de explicar, porque la perdida no tiene palabras. Es una película para que los papás cierren el círculo y para demostrarme a mí mismo que sí podía hacer una cinta”, aseguró.

