Gian Piero Díaz se ausenta de EEG y anuncian nuevo conductor

¡Sorpresas en el programa! Johanna San Miguel se mostró desconcertada ante la ausencia de Gian Piero Díaz en Esto es guerra al inicio del programa. Ante este escenario, el Tribunal anunció que el reality tendrá a un nuevo conductor.

En la reciente edición de este lunes 5 de abril, San Miguel evidenció su incomodidad porque no se le informó acerca de los cambios que se darían en el espacio de América TV.

“No entiendo, Gian Piero no está acá, pero hay dos camionetas afuera, explíquenme por favor. Creo que merezco un poco de respeto y saber qué es lo que está sucediendo”, expresó Johanna.

Asimismo, el Tribunal mostró dos camionetas donde se encontrarían los o el posible nuevo presentador de Esto es guerra. Como se recuerda, al inicio de la temporada se tenía previsto que más de dos personas estarían al frente de la conducción del programa de competencia.

Finalmente, otras de las ausencias que se evidenció en el reality fueron las de Alejandra Baigorria, Said Palao, Patricio Parodi y Hugo García. Sin embargo, no se dio una explicación sobre el motivo por el cual dichos participantes no se presentaron en el espacio.

