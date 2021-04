Eunoia: “Estamos emergiendo desde lo más bajo con nuestro esfuerzo”

Eunoia, integrada por cinco jóvenes promesas de la música en nuestro país, se lanzó —con muchas dudas e incertidumbre— con su primer EP titulado Pactos de amor, del cual se desprenden siete canciones que hablan del amor en sus distintas formas, con el cual marcan su estilo experimental e indie rock/pop.

Esta banda emergente nació a mediados de 2019, y en medio de la pandemia empezó su gran reto para hacerse reconocida en el competitivo mercado musical.

La República conversó con Jesús Leonardo (vocalista principal) y Fabrizio Martínez (tecladista y segunda voz).

¿Cómo fue para Eunoia empezar durante la cuarenta?

Fabrizio: Fue bastante complicado, realmente, porque iniciamos a la par cuando la pandemia se desataba. Nosotros terminamos de grabar en marzo, una semana antes de que empezara la cuarentena. En un principio no sabíamos qué hacer, pensamos que sería algo pasajero, pero llegamos a mayo y decidimos lanzar nuestro primer sencillo “Única”. Lo bueno es que siempre tuvimos apoyo de gente de nuestro entorno y logramos un público ya establecido.

Jesús: Nos tomó por sorpresa el tema del confinamiento y tratamos de encontrar la forma de cómo nuestra música suene con el marketing. Nos ideamos llegar por redes sociales y nos funcionó bastante bien. Estamos muy agradecidos con los seguidores y nuestros familiares.

¿Cómo se sienten al tener ese soporte y buenos comentarios por parte de sus seguidores?

F: Ver que ese trabajo, que tomó esfuerzo, tiempo y dinero está gustando a las personas, te hace sentir algo muy bonito.

J: Nos hemos sorprendido por el gran alcance que ha tenido con la canción “Única”, porque contamos con seguidores en México y Chile. Eso demuestra que nuestro trabajo está siendo bien logrado y nos genera presión para superarnos. Esto nos hace felices, no colocándonos en rango de bandas superiores, sino que estamos emergiendo desde lo más bajo con nuestro esfuerzo.

¿Es complicado cuando una banda empieza? Porque requiere de mucha dedicación

F: Realmente es complicado cuando recién empiezas, porque no vas a recibir mucha remuneración económica. Hay gente que no te conoce, encima con la pandemia no hemos podido presentarnos como se solía hacer antes. Lo ideal es mantenerse constante, tener bastante paciencia y perseverancia.

Como banda, ¿cuál es su máximo sueño?

F: Que nuestra música suene internacionalmente, pero obviamente hay muchos más objetivos que tenemos.

J: Compartir escenarios con grandes bandas, eso sería algo grandioso. Ser los teloneros de bandas reconocidas sería un honor.

