Flor Polo confirma la muerte del hermano de Susy Díaz por COVID-19

El hermano de Susy Díaz falleció tras una larga lucha contra la COVID-19, según informó Flor Polo, hija de la excongresista. La familia de la figura de televisión atraviesa un terrible momento debido a que ya han perdido a dos familiares más por coronavirus.

A través de Instagram, Flor Polo lamentó la pérdida de su tío Alfredo con un sentido mensaje dedicado hacia él. Expresó su admiración por la fortaleza que demostró durante el tiempo que estuvo internado.

“Tío Alfredo, luchaste hasta el final para poder vencer esta terrible enfermedad, pero tu cuerpo ya no pudo resistir y ahora ya descansa en paz. Aún no puedo creer que ya no estás con nosotros. Te voy a extrañar mucho, tío. Gracias por todo... Descanse en paz, querido tío”, escribió la hija del cantautor Augusto Polo Campos.

flor polo

Por su parte, Susy Díaz aún no se ha pronunciado al respecto. Según señaló el cómico Manolo Rojas, ella prefirió guardar en reserva esta difícil etapa que vivió con su familia.

“Me tomo este atrevimiento porque yo hablé con ella. Ella no dice nada, pero yo le pido a Fiorella Molinelli (presidenta de Essalud), porque Susy está muy desesperada”, mencionó el humorista.

El jueves 1 de marzo, el mismo día que el hermano de Susy Díaz falleció por COVID-19, Flor Polo pidió apoyo para conseguir una cama UCI para su este. Además, se refirió a sus otros dos familiares que han perdido la vida por la enfermedad.

“Nosotros queremos que acabe esa pesadilla, porque es horrible. Hace una semana y media falleció mi tío, a los días, falleció mi primo, ahora mi tío está mal. Está internado, pero ahora su vida depende de una cama UCI”, sostuvo durante una entrevista para América hoy.

