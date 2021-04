Leslie Shaw alista nuevo proyecto musical al lado de Nesty: “Trabajando duro”

La artista peruana Leslie Shaw sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al dejarse ver al lado del cantante cubano Nesty, en un estudio de grabación. Ambas figuras del género urbano se encuentran en Miami, donde estarían trabajando juntos en un nuevo proyecto musical.

Por medio de sus historias de Instagram, la popular intérprete de “La faldita” compartió videos junto con la expareja de Mayra Goñi, en el estudio musical Vla Music Entertainment. “Working hard (Trabajando duro)”, fue el breve mensaje que escribió Leslie Shaw.

Por su parte, Nesty también compartió videos de su colega ingresando al estudio. “La gringa”, comentó la voz detrás de “Habana”, quien ya ha trabajado con otras figuras peruanas, como su exnovia Mayra Goñi, mientras que Leslie Shaw ya ha cantado al lado de Farina, Thalía, Mau y Ricky, Abraham Mateo, entre otros.

Leslie Shaw quiere lanzar canciones en inglés

La cantante peruana Leslie Shaw se encuentra en busca de la internacionalización de su carrera, por lo que no dudó en revelar que le encantaría estrenar canciones en inglés para poder llegar a otros públicos.

“¿Cuándo estreno videoclip? Muy pronto, very soon. (…) I’m waiting, I’m practicing my english. I’ve to practice because i also want to sing in english (Estoy esperando, estoy practicando mi inglés. Tengo que practicar, porque también quiero cantar en inglés)”, manifestó a través de sus historias de Instagram.

