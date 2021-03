Yo soy: integrante de Los Mojarras se presenta en casting para temporada 30

Yo soy temporada 30 continúa con las sorpresas de su etapa de casting. En la emisión de este lunes 29 de marzo, un integrante de Los Mojarras llegó hasta el programa para probar suerte con la imitación del cantautor mexicano Reyli Barba.

Daniel se presentó nuevamente en el programa de Latina TV y contó que gracias a su audición en 2015 fue convocado para formar parte de la agrupación liderada por Hernán Condori ’Cachuca’.

“Vine en el pasado, Maricarmen Marín y Ricardo Morán me pidieron que regrese. También vine a agradecerle a Katia Palma porque yo ingresé como ‘Cachuca’ en el 2015 y gracias a ello se me abrieron muchas puertas. Este programa me ha bendecido porque ahora estoy formando parte de Los Mojarras, los originales”, detalló el participante.

A continuación, el integrante de Los Mojarras pasó a interpretar el tema “La descarada”, canción principal de la telenovela Rubí y se ganó los votos de Maricarmen Marín, Katia Palma y Ángel López, menos el de Mauri Stern. De esta manera, pasó el casting para la temporada 30 de Yo soy.

Yo soy: hijo de Augusto Polo Campos participa en casting

El jueves 25 de marzo, Yo soy emitió un casting en el que participó Cristovals Polo Acosta, hijo del fallecido compositor Augusto Polo Campos. En esta ocasión, el artista y sus compañeros llegaron al set de Latina para interpretar a Menudo.

“Mi nombre es Cristovals Polo Acosta. Estoy contento y agradecido de estar aquí. Vengo en esta oportunidad a poner en alto el nombre de mi padre, Augusto Polo Campos. Soy su hijo menor”, comentó el joven, quien obtuvo el pase a la siguiente ronda.

