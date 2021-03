Nicola Porcella apoya a Daniel Lazo en búsqueda de ventilador para su padre

Nicola Porcella no dudó en solidarizarse con Daniel Lazo, quien recientemente pidió ayuda para encontrar un ventilador mecánico en Ayacucho para su padre. El chico reality utilizó sus redes sociales para difundir el caso del cantante.

A través de su cuenta de Instagram pidió a sus seguidores divulgar la publicación del intérprete y recalcó que hace algunos días él se encontraba afrontando la misma situación.

“He pasado por lo mismo y no saben la desesperación que se siente no poder conseguir una cama UCI para salvarle la vida a un ser querido. Les comparto este post para que puedan difundirlo y ayudarlo. Nadie está libre de este maldito virus”, escribió en la plataforma.

Nicola Porcella

El último 27 de marzo, Daniel Lazo contó públicamente el estado de salud de su progenitor. El cantautor reveló que en Ayacucho, donde reside el señor Luis, solo existen seis ventiladores mecánicos y hay otros que no pueden ser utilizados debido a que no hay unidades especializadas.

“Mi padre muere porque un sistema de salud no puede prestarle un ventilador al otro. Es probable que él se vaya, como tantos se han ido, pero no me quiero quedar callado”, expresó.

daniel lazo

Padre de Nicola Porcella ingresó a UCI por COVID-19

Luego de una extensa búsqueda, el modelo peruano pudo encontrar una cama UCI para su padre que sufre de coronavirus. Nicola Porcella comunicó que su progenitor ya fue trasladado y se mostró esperanzado de su pronta recuperación.

A través de redes sociales le dedicó un sentido mensaje. “No sabes lo orgullosos que estamos de ti papá, a pesar de todo sigues peleando y demostrándonos lo fuerte que eres”, escribió.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.