Ebelin Ortiz: “Siempre hay un grupo conservador, pero que es racista y misógino”

‘Voces sin fronteras’ reunirá a cantantes peruanas y venezolanas en un concierto que se transmitirá mañana por Facebook. Ebelin Ortiz conducirá el evento y lamenta que la xenofobia sea ‘bandera’ electoral. “En lugar de crear vínculos, lo que hacen es seguirnos dividiendo”.

Me decías que los peruanos podemos ser más que hostiles con los migrantes, con la comunidad LGTBI, o con las mujeres. ¿Por qué crees que sucede?

Siempre hay un grupo… lo veo como el lado conservador de los países. El que se quiere llamar purista, pero que es xenófobo, racista, discriminador, misógino. Es como tratar la pus que va invadiendo la herida. En este caso tenemos a mujeres dentro de este grupo que nos ponen a nosotras como las que no aportamos a la economía y nos tratan de vender la idea de la familia “bien constituida” cuando muchas son constituidas por abuelos y nietos.

Hablando del Perú, ‘El último bastión’ (en Netflix) recibe miles de comentarios, pero para ti siempre fue un proyecto ambicioso, ¿no?

Ha sido maravilloso. No quiero que suene lastimero ni llorón, pero esto me conmueve, ‘El último bastión’ se hizo -utilizando un término bastante coloquial- ‘a huevo’, ¿no? Donde tenías un presupuesto paupérrimo que da el Estado, hay que ser honestos. Los actores hemos trabajado sencillamente por decir: “quiero hacer esto”.

Por ‘amor al arte’.

Sí, porque los sueldos no son equiparables con lo que se paga ahora, donde la gente de producción también ha trabajado por amor al arte. Si teníamos que tener 10 caballos, se ha contado con uno solo para grabar todas las escenas. Donde los actores tenían un solo vestuario para sus personajes. No había presupuesto para extras. Ves una producción bien hecha y con amor, pero haces la comparación y entiendes que somos los parientes pobres (sonríe). Haber llegado al set ya era un triunfo, era entender que se hacen historias no solo para el consumo diario, sino para prevalecer.

Desde el teatro fueron muy críticos con los contenidos de la televisión. ¿Debería haber un antes y después?

¡Uf! Totalmente. Que los canales entiendan que se pueden hacer productos de calidad con contenido y que hay talento. Y me voy a meter -como siempre- en problemas, creo que esa es una de las razones por las que no estoy en televisión, pero me pareció raro que Pro TV no tuviera ninguna princesa negra cuando en Disney está la ‘Princesa y el sapo’, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que no terminamos de arriesgarnos, las productoras.

Bueno, ni indígena...

Pero hemos tenido esa telenovela plagada de actrices blancas -aunque en nuestro país no existe el blanco- y nos dejan con la sensación: ¿estamos hablando de la realidad? Dicen “la televisión está para entretener”, estoy en total desacuerdo, está también para dejarte pensando en la sociedad. Y sí, me pareció un poco discriminador que en ‘Princesas’ no hubiera la historia de ‘Pocahontas’ o de la ‘Princesa y el sapo’ , cuando actrices con esas características hay.

Entonces, ‘El último bastión’ sí tiene varios paralelos.

Sí y los extremos no traen nada positivo. Pero es importante tomarnos el tiempo de ver cada hoja de vida y más aún del Congreso (...). Creo que nuestro país no está preparado para un candidato afro, ni mujer. Aunque Verónika (Mendoza) no es mi candidata, se lució en el debate. La tiene clara, defiende sus ideas y no tiene un discurso aprendido como se ha visto en el resto de candidatos. Me parece mezquino que a ella no le den el lugar que se merece en este momento, más allá de que sea o no lo mejor para el país. A las mujeres nos piden demostrar todo el tiempo nuestra valía.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.