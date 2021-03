Leslie Shaw: Quiero cantar en inglés y que me escuchen en todos los idiomas

Leslie Shaw sorprendió a todos sus seguidores durante una transmisión en vivo al hablar de manera fluida en inglés. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus deseos de cantar en dicho idioma.

Como se sabe, la artista peruana ha visitado varios lugares fuera de Perú, especialmente Miami, para impulsar su carrera e internacionalizarse.

“¿Cuándo estreno videoclip? Muy pronto, very soon (…) I’m waiting, I’m practicing my english. I’ve to practice because I also want to sing in english (Estoy esperando, estoy practicando mi inglés. Tengo que practicar, porque también quiero cantar en inglés)”, dijo Leslie Shaw en el video de Instagram.

Asimismo, explicó por qué quiere hacer canciones en inglés y en otras lenguas. “Yo quiero que me escuchen en todos los idiomas”, señaló.

Leslie Shaw quiere sacar su línea de ropa

Leslie Shaw contó a sus seguidores que uno de sus sueños es lanzar su propia marca de ropa.

“A mí, aparte de la música, me gusta mucho la moda y me gusta poder compartir con ustedes tips de belleza, de looks. Me gustaría más adelante sacar mi marca de ropa, y creo que esto es un experimento”, comentó la artista a mediados de enero.

“Estos días que me quedo en Perú voy a aprovechar en mostrarles todo lo que tengo. Gracias, en verdad, es muy lindo leer todos sus mensajes porque siempre me alientan. No es nada fácil esta carrera”, agregó.

