Jean Paul Strauss confirma que contrajo COVID-19: “Daré la buena batalla”

Jean Paul Strauss utilizó sus redes sociales para comunicar que contrajo coronavirus y ya inició su tratamiento para superar la enfermedad, apoyado por los cuidados de su esposa Claudia, quien también se realizó la prueba de descarte que resultó negativa.

Recordemos que en la reciente edición de Yo soy, grandes batallas, grandes famosos, Jean Paul Strauss llamó la atención por su ausencia, por lo que el presentador Adolfo Aguilar explicó que el cantante cumplía con el aislamiento social debido a los malestares propios del virus.

“Sé que muchos se están preguntando que ha pasado conmigo que no aparecí en el programa y anunciaron que estaba mal. Pues la verdad es que ayer me hice la prueba de COVID-19 por varios malestares que sentía y di positivo. Los malestares han ido incrementando pero estoy bien cuidado por mi esposa Claudia, quien gracias a Dios a dado negativo”, escribió el cantante en Facebook.

Además, Jean Paul Strauss contó que le robaron el celular cuando salía de su consulta médica y se encuentra incomunicado por el momento. El artista espera salir victorioso tras contraer el virus que, asegura, se llevó a varios de sus seres queridos.

Jean Paul Strauss confirmó que dio positivo para coronavirus y se ausentará en Yo soy, grandes batallas, grandes famosos. Foto: captura Jean Paul Strauss Facebook

“Daré la buena batalla a este virus y sé que Dios me fortalece, Él es mi fuerza espiritual, física y mental y tengo la completa seguridad de que será una etapa difícil pero saldré victorioso. Intento mantenerme ocupado mentalmente, no pensar mucho porque eso te pone peor, sobre todo cuando ya has perdido a gente que amabas por este virus”, finalizó.

