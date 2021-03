Mario Irivarren se defiende tras ser grabado en reunión con amigos

Mario Irivarren dio sus descargos luego que el programa Amor y fuego difundiera imágenes de una reunión social, en un departamento por los balnearios del sur, donde él participó.

Tras la intervención policial que el exchico reality protagonizó, ahora se ha visto envuelto en cuestionamientos por la parrillada que organizó con amigos.

El video fue compartido en redes por uno de los asistentes. Posteriormente, el programa de Rodrigo González lo emitió este lunes 16 de marzo. Según el conductor, fue grabado el último fin de semana.

En su defensa, Mario se comunicó con la producción para explicar lo sucedido. Según su testimonio, alquiló el sitio con amigos y fue una reunión privada.

“Esta casa es alquilada entre un grupo de personas. Las casas tienen un costo elevado y costearlo solo no está dentro de las posibilidades. Se alquila en grupo (...) Siempre hacemos nuestra parrillita. Estamos aquí, compartimos, nos tomamos un trago, no entiendo ¿cuál es el problema? ”, aseguró el modelo.

“Compartimos todos los días, almorzamos en la misma mesa, desayunamos, estamos aquí todo el día en la casa”, agregó.

Mario Irivarren lamenta que sigan criticando

En otro momento, Mario Irivarren expresó su molestia por la forma en que interpretan su reunión privada con amigos.

“Si ya en mi casa con las personas que convivo no puedo hacer una parrillada, escuchar música, tomarme un trago, entonces ¿qué puedo hacer? No termino de entender. No hay que tergiversar las cosas. Uno puede compartir todo lo que quiera con las personas con las que convive”, sostuvo el ex integrante de Esto es guerra.

