Grammys 2021: H.E.R. gana Mejor canción del año por tema contra el racismo

Gabriella Sarmiento Wilson, conocida como H.E.R., fue una de las grandes protagonistas en la 63° edición de los premios Grammy, pues se alzó con la ansiada estatuilla dorada en una de las categorías más importantes del evento musical: Mejor canción del año.

Gracias a su tema de protesta ”I Can’t Breathe”, la estrella de 23 años derrotó a Dua Lipa, Taylor Swift, Beyoncé, Roddy Ricch, Post Malone, Julia Michaels y Billie Eilish. La actual canción del año habla acerca del dolor de las personas negras ante el racismo y la brutalidad policial.

El sencillo fue lanzado en junio de 2020, en medio de la cuarentena por el coronavirus y a raíz de las protestas masivas en distintos estados de Norteamérica contra el racismo, luego de la muerte bajo custodia policial de George Floyd.

El título de la canción, “I Can’t Breathe” (No puedo respirar), fueron las últimas palabras de Eric Garner, quien falleció estrangulado en 2014, cuando la policía de Nueva York lo arrestaba bajo sospecha de vender cigarrillos sueltos. Frases como “no puedo respirar, me estas quitando la vida, no puedo respirar ¿Alguien luchará por mí?”, se oyen en el corte de R&B de más de 4 minutos.

H.E.R. es una artista de California, aún desconocida en el mercado internacional pero muy popular en la industria musical estadounidense. Ya estuvo nominada a los Grammy en 2018 en la categoría Álbum del año por su disco homónimo que la situó como referencia del R&B.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.