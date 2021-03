Leslie Shaw a mensaje machista de Arcángel: “Déjennos vivir sin juzgarnos”

Leslie Shaw utilizó su plataforma virtual para mostrar su indignación ante los comentarios machistas expuestos por Arcángel en su cuenta de Instagram y con los que puso en tela de juicio la honorabilidad de las mujeres en base al contenido que suben en las redes sociales.

Muchas artistas y personalidades se sumaron a la ola de críticas al representante del género urbano e, incluso, algunos de sus colegas decidieron dejarlo de seguir.

La intérprete nacional no se quedó callada y respondió con un potente mensaje: “¡Ya basta! Basta, todos somos seres humanos. Las mujeres tenemos sentimientos. (...) Dejen de estar catalogándonos como les da la gana. Ustedes hacen lo que les da la gana y nadie les dice nada. Déjennos vivir a nosotras también sin juzgarnos, sin ponernos un sticker en la frente. Todos somos seremos humanos y podemos hacer con nuestro cuerpo lo que nos dé la gana”.

Leslie Shaw también alentó a sus seguidoras a no sentirse juzgadas en redes sociales: “Hagan lo que les dé la gana sin importar lo que dirán. No importan, es tu vida. No tienes que darle explicaciones a nadie”.

Finalmente, extendió esta reflexión a sus conocidos. “Tengo amigos hombres que son unos caballeros y los que no, empiecen a comportarse y no a respetar solo a las mujeres, sino al ser humano. Usen el cerebro antes de abrir la bocota y piensen”, acotó.

Anitta responde a comentario machista de Arcángel

La cantante brasileña expresó su rechazo ante las palabras machistas que difundió Arcángel el 9 de marzo, un día después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El reguetonero compartió un mensaje en Instagram que promovía la violencia a la población femenina por el contenido de sus redes sociales, acción que generó muchas críticas.

Ante esto, Anitta le reprochó al intérprete por su doble moral debido a sus letras explícitas y la temáticas de sus videoclips: “Estoy confundida”.

