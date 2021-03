Álvaro Rod y su tema “Somos dos” acaparan la preferencia de los oyentes

Álvaro Rod continúa consolidándose como uno de los cantantes y compositores más prometedores del medio artístico. Tras el estreno de su último éxito, ha acaparado la preferencia de los oyentes y se ha posicionado entre los temas más pedidos.

La versión salsa de “Somos dos” se encuentra en el tope de las listas de diversas radios nacionales y compite de cerca contra “De vuelta pa’ la vuelta” de Marc Anthony y Daddy Yankee, que hasta el momento ocupa el primer lugar.

“Sin duda es un honor que el público pida tus canciones en las radios y solo estamos ahí con Marc Anthony, que es una estrella internacional, y a quien admiro mucho. Eso me llena de orgullo”, expresó el cantautor en un mensaje difundido a la prensa.

Álvaro Rod y Farik Grippa estrenaron el tema en balada y el video musical, alojado en YouTube, ya pasó el millón de reproducciones en la plataforma. La canción también ha logrado aceptación en las diferentes aplicaciones de streaming.

Sin embargo, el intérprete decidió no dormirse en sus laureles y comunicó que continúa trabajando para poder lanzar nuevos singles este 2021 e incluso pretende realizar colaboraciones con importantes artistas peruanos y extranjeros.

“Siempre estoy preparándome para que cuando llegue ese momento, estar a la altura de los grandes exponentes de la salsa en estos tiempos”, agregó.

Álvaro Rod opina sobre la situación de los artistas durante la pandemia

El joven cantante recalcó que la música ha sido uno de los sectores más golpeados por la crisis sanitaria de coronavirus debido a que hasta el momento no se pueden reactivar las actividades, obligando a los artistas a optar por otros negocios.

“Creo que todos los artistas nos vimos afectados, pero de alguna u otra manera tratamos de seguir. Yo estoy agradecido porque puedo decir que continué haciendo mis trabajos de composición durante estos meses, he lanzado temas y he visitado distintos programas; pero no todos tuvieron esa oportunidad”, dijo Álvaro Rod a La República.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.