Nicola Porcella reflexiona sobre su pasado: “Estoy feliz con lo que logré”

Nicola Porcella conmovió a sus seguidores al hablar sobre los errores que cometió en el pasado a través de un video de su serie Nicola Porcella, desde adentro, la cual transmite por Instagram. En dicha producción, el exintegrante de Esto es guerra aseguró estar contento de haber logrado enfocarse en ser una mejor persona y un mejor profesional, y dejar de lado los escándalos.

“Ya no soy el Nicola que salía e invitaba a todo el mundo. La televisión tiene muchos cambios y no me da vergüenza decirlo, antes tenía otro estilo de vida, ahora no, pero estoy feliz. Estoy feliz con lo que he logrado, con lo que estoy logrando, estoy feliz de haberme alejado de muchas cosas que me hacían daño, de haber cambiado todo eso y tener los pies bien puestos (en la tierra) y saber a dónde quiero llegar”, manifestó Porcella, quien hace poco terminó su relación con Alejandra Campaña.

El modelo, quien también participó en Guerreros 2020 (versión mexicana de Esto es guerra), explicó que una de las motivaciones más grandes en su vida es convertirse en un ejemplo para su hijo.

“Estoy feliz de llegar a mi casa y que mi hijo este orgulloso de mí. De poder mirarlo a la cara y decirle: ‘Me equivoqué. Tú también te vas a equivocar, eres humano, pero hay que enmendarlo y hacer las cosas bien’”, detalló en su Instagram.

Finalmente, Nicola Porcella detalló que aún está evaluando propuestas laborales que ha recibido para trabajar en Perú o México. “Emocionalmente estoy ansioso por que no sé qué pasará más adelante, hay propuestas, tengo propuestas acá en Lima también. Estoy feliz, mientras mi familia esté contenta estaré tranquilo”, señaló.

