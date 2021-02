‘Axl Rose’ sobre Yo soy: “La gente se da cuenta del favoritismo”

Tras varios pedidos, ‘Axl Rose’ regresó a Yo soy, grandes batallas para pelear por una silla de consagrado. Sin embargo, el imitador de la estrella de rock no obtuvo la aprobación del jurado.

Como se recuerda, César Osorio llegó hasta el set del reality para retar a ‘José José’, quien finalmente se mantuvo en su puesto.

Tras su eliminación, ‘Axl Rose’ hizo una transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook para dar sus descargos y lanzar fuertes acusaciones contra el jurado, su contrincante y la producción de Yo soy, grandes batallas.

César Osorio indicó que en el programa hay cierto favoritismo hacia ‘José José’, ya que, según él, el imitador cometió errores que los jurados pasaron por alto.

“Yo reto al señor Burga (José José) porque lo he escuchado desafinar, le he escuchado irse de tiempo. Para mí hay cosas más importantes que estar sentado en esa silla. Yo reté a Burga porque es bien desafinado, le dije y me cortaron el micro. Para que la gente se dé cuenta, puede venir Celine Dion y no la van a dejar pasar (si se enfrenta con ‘José José’)”, comentó.

“La gente se da cuenta del favoritismo, y no por mí, sino por varios”, añadió.

Por otro lado, ‘Axl Rose’ dejó en claro que él trabaja desde muy joven y que no le debe nada a Yo soy.

“La verdad es esta. Yo no he regresado a Yo soy durante muchos años porque quiero que me paguen. No me dan movilidad, ni comida”, explicó.

Asimismo, indicó que la producción de Yo soy, grandes batallas no ayuda a los participantes en cuanto a las pistas.

En otro momento del video, el imitador mencionó que la producción no le da el contrato que él firmó.

“Tengo un contrato que tiene una finalidad de $ 10.000 por muchos motivos. Un contrato del cual no me quisieron dar una copia. Eso es algo que está muy mal. Es un derecho mío que yo me lleve mi copia, me la negaron y la estoy pidiendo con una carta notarial”, señaló.

Finalmente, ‘Axl Rose’ expresó que le parece poco ético que ‘José José’ tenga un familiar dentro de la producción del reality.

“Hay algo que tienen que entender. Yo no reté a Burga, yo reté a toda la producción. Él (José José) es el favorito. Que cosa menos ética, tener a tus familiares trabajando en la producción. La gente no sabe y debería de saberlo”, aseguró.

