El próximo 6 de marzo Miski Takiy estrenará su temporada 2021 en Tv Perú, esta vez solo con Saywa, quien asume el desafío de la conducción sin su hija Damaris, que tras diez años de permanencia en el programa, emprendió nuevos proyectos.

¿Cómo han sido estos años al frente de Miski Takiy?

Ha sido una experiencia hermosa. Haber cumplido 10 años en la conducción del programa, ha sido una enorme bendición. Estoy y estaré eternamente agradecida con nuestros televidentes, que nos acompañan semana a semana, y a Tv Perú, que sigue manteniendo esta ventana tan necesaria para difundir nuestra cultura, a través de su música, sus bailes, creadores y trajes típicos.

¿Qué representa el programa para la música nacional?

Ha significado darle una vitrina a nuestros artistas que llegan de diferentes regiones del Perú a mostrar su talento. He podido comprobar que la música nuestra está viva. Tenemos muchos jóvenes que siguen cultivando la música tradicional y apostando por renovarla. Necesitamos mantener y ampliar estas ventanas, sobre todo en estos tiempos en que el entretenimiento está copando más espacios que la cultura y el arte.

¿Cómo se siente ahora que conduce el programa sin su hija?

Me siento agradecida con ella por haberme acompañado a difundir la grandeza de nuestra música y haber entregado su talento. Compartir con Damaris ha sido una experiencia maravillosa, he tenido la suerte inusual de trabajar con mi hija y no solo en Miski Takiy, sino desde que ella era muy pequeña en la música y el arte. Nos tocó vivir estos 10 años maravillosos como conductoras, pero yo como madre me siento muy feliz de que mi hija siga andando y buscando cumplir sus sueños, tomando nuevos retos.

¿Cómo ha afectado la pandemia a los artistas?

Quisiera pedir que pensemos en todos esos artistas que no son mediáticos, sobre todo en el ande peruano, donde comparten su pasión por el arte con trabajos dignos en diferentes rubros, no solo el escenario. Nuestros artistas, en su gran mayoría, trabajan para darle vida a su arte y no viven de este. Así como muchos peruanos, han tenido que buscar 1.000 maneras diferentes para mantenerse a flote. Pensemos además que detrás de todo artista hay muchos otros trabajadores “invisibles”, que esta pandemia también ha afectado mucho; hablo de los músicos, bailarines, danzantes de tijera, artesanos, etc.

¿Está de acuerdo con el apoyo económico que algunos artistas reclaman del Gobierno? ¿Cuál es su perspectiva?

La pandemia nos afectó a todos y los artistas no estamos ajenos a esta gran crisis y de cómo conseguir recursos para mantener a nuestras familias. Esta pandemia nos obligó a buscar nuevas formas de expresar nuestro arte, hemos tenido que aprender a movernos en nuevos escenarios, desde las redes sociales hasta los conciertos virtuales. Todos somos testigos del enorme esfuerzo de nuestros artistas por llegar a su público. Sin embargo, nada reemplazará el encuentro directo y los escenarios reales. Necesitamos apoyo del Gobierno, de la empresa privada, de toda institución y del público para mantener vivas nuestras tradiciones y a nuestros artistas, trabajando.