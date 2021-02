Daniella Álvarez, ex Miss Colombia, volvió a correr con su prótesis

La modelo y presentadora Daniella Álvarez, quien fue Miss Colombia en el 2011, reveló a sus seguidores que nuevamente volvió a correr.

A través de sus redes sociales, la joven demostró lo contrario a quienes no le daban esperanzas de realizar este tipo de deportes. Ella compartió un extenso mensaje en Instagram en el que expresó su alegría por este logro.

Como se recuerda, en junio del 2020 sufrió la amputación de su pierna izquierda luego de complicaciones en su salud por una patología en su abdomen.

Meses después, le dijeron que su pie derecho había quedado dañado por la isquemia detectada. Sin embargo, la modelo colombiana pudo recuperarse.

“Contra todo pronóstico ¡pude trotar! Mis fisios y técnicos de prótesis nunca me dijeron que no lo lograría, pero tampoco me dieron esperanzas porque no sabían cómo se comportaría mi pie derecho, pues no ayudaría en mi propulsión”, escribió la extranjera en el post.

“Yo nunca lo dudé, en mi cabeza solo existe el ‘Yo puedo’. Cuando me solté de la mano de mi fisio y me vi trotando sola, lloraba por dentro de emoción. Ha sido igual todas las veces que he logrado algo por primera vez, otra vez, demostrándome a mí misma que todo es posible a pesar del grado de dificultad”, agregó.

Finalmente, agradeció a Dios y su equipo por ayudarla en todo el proceso de sus terapias. “Gracias a Dios por la fuerza que me da cada día y a aquellas personas que confían en mí y que me impulsan a lograrlo todo más rápido”, señaló.

