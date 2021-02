Christian Domínguez ayuda a ‘Canguro bailarín’ a reunir dinero en la calle

Christian Domínguez, quien llevó ayuda a familias afectadas por la pandemia del coronavirus en Villa María del Triunfo, volvió a demostrar su solidaridad al apoyar a Marlon Marquina, un artista que se disfraza de canguro y baila en las calles para ganarse la vida de manera honrada.

Durante el segmento Cuando la cámara ayuda, presentado por el programa Al sexto día, el popular cantante de cumbia apareció danzando y realizando piruetas en los semáforos de la Av. Venezuela, con el fin de ayudar al ’Canguro’ a recaudar dinero para sus cinco hijos.

En medio de la nota informativa, Christian Domínguez, nuevo colaborador de América hoy, expresó su gran admiración por el arduo trabajo que realiza Marquina a diario. “Es súper matador, yo en alguna oportunidad también he sido muñeco para fiestas infantiles, pero no con estas condiciones, con el sol, sin agua que te refresque al momento, encima hay que conservar el protocolo de bioseguridad... no es fácil”, señaló.

Marlon Marquina detalló, además, que pese a lo difícil que pueda resultar su labor, tiene una gran motivación para seguir adelante y no darse por vencido: sus cinco hijos, a quienes no ve hace cerca de tres meses por causa de la pandemia.

En otro momento, el líder de la Gran Orquesta Internacional lamentó que el rubro artístico sea uno de los últimos en reactivarse debido a la crisis por la COVID-19. “Vamos a ser la última rueda del coche, lo más complicado, lo más triste es que no tenemos ningún tipo de bono u organización que nos proteja”, aseveró Christian Domínguez, quien llevó ollas de chaufa para 100 familias en Comas.

