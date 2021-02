‘Marilyn Manson’ y su experiencia en Yo soy: “He superado algunos temores”

‘Marilyn Manson’ se ha convertido en uno de los consagrados más fuertes de Yo soy, grandes batallas, así como también por sus impactantes presentaciones, que gala tras gala va asegurando su lugar en la competencia.

Por su gran temperamento, performance y gran caracterización del personaje, Mike Bravo ha logrado conquistar al jurado del programa.

Sin embargo, el imitador tiene una personalidad complemente diferente al cantante a quien encarna; por ello, reveló que gracias a su participación en Yo soy ha podido superar ciertos obstáculos a modo personal y artístico.

“En realidad es una experiencia muy gratificante (su participación en Yo soy), he aprendido demasiado. He superado algunos temores que pensé que no iba a poder superar, como, por ejemplo, desenvolverme dentro de un set de televisión, frente a mucha gente. El aprendizaje es lo que más valoro”, contó el participante en el backstage del programa.

Asimismo, también comentó sobre los planes que tiene para un futuro, no muy lejano, y adelantó que viene trabajando en algunos proyectos.

“He estado posponiendo proyectos durante años, pero ahora los he estado desempolvando así que proyectos personales se vienen de todas maneras. Los estoy desempolvando y los estoy refinando para volver y al otro año sacarlos”, agregó Mike Bravo.

En la noche de este 17 de febrero, ‘Marilyn Manson’ fue retado por ‘Robert Smith’, sin embargo, logró defender con éxito su sillón de consagrado y permanecer en la competencia.

