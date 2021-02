Toño Centella se reinventa con la venta de peluches por Día de San Valentín

El cantante peruano Antonio Domínguez, más conocido como Toño Centella, se ha reinventado debido a la difícil situación que atraviesan los artistas por la pandemia.

La cancelación de conciertos lo ha afectado económicamente, pero eso no le ha quitado las ganas de continuar trabajando. En un enlace con el programa América Hoy, el artista mostró su nuevo emprendimiento en la venta de peluches por el Día de San Valentín.

“Es muy triste esto para nosotros. Somos los primeros en parar esto, ya va a ser un año y somos los últimos en esta lista. A mí siempre me ha gustado trabajar, he sido cobrador de micro, vendía chupetes, pan, controlador de carros, no es nada nuevo todo esto para mi”, expresó Toño Centella para el medio mencionado.

toño centella

Anunció que los románticos detalles para este 14 de febrero ya están a la venta y los pedidos serán entregados por él mismo por la modalidad del delivery.

“El pack ‘Centellero’ lo estoy vendiendo en 90 soles y 10 soles de envío. Yo voy y se lo entrego a la casa y de paso le canto una canción, la canción que ellos gusten”, mencionó el líder del grupo Centella.

Durante el 2020, el cantante de cumbia fue intervenido en varias ocasiones por realizar shows privados pese a que estaban prohibidos por la propagación del coronavirus. Ahora, él espera que con este negocio vuelva a obtener ingresos.

