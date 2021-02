Mayra Goñi aclara su estadía en Miami: “Mi prioridad es internacionalizarme”

Desde Miami, Mayra Goñi se enlazó en vivo con el programa En boca de todos para aclarar cuál es su situación en Estados Unidos luego de haber sido cuestionada por su estadía en ese país.

La actriz peruana expresó su molestia al detallar cómo vive sus días lejos de Perú en medio de la pandemia. “Gracias a Dios vengo trabajando desde hace muchos años, soy actriz, cantante e influencer también. Tengo algunas marcas que están trabajando conmigo así que tengo como respaldar mis gastos”, expresó.

“Aunque siempre se quiera hablar mal, es lamentable, que una mujer se da sus gustos da que pensar que un hombre me está pagando las cosas cuando yo no lo necesito y no lo haría”, agregó la también cantante.

Según Mayra Goñi, ahora se encuentra enfocada en alcanzar la fama en la industria musical. “Estoy aquí con el propósito de crecer profesionalmente, estoy haciendo muchos contactos en la música, viendo que sale para internacionalizarme y representar a mi país”, sostuvo.

“Mi prioridad es internacionalizarme, amo la actuación pero ya he trabajado en eso bastante tiempo”, mencionó.

Confirmó que está acompañada de la exchica reality Macarena Vélez, con quien alquilará un departamento en Miami para ahorrar los gastos.

Además, se refirió a las imágenes donde aparece entre el público asistente de un concierto que ofreció su expareja y cantante cubano Nesty.

“Somos amigos, soy una persona especial para él. Nunca terminamos por algo malo, fue por problemas de la distancia”, señaló la actriz de Ven baila quinceañera.

