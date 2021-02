Esmé Bianco, actriz de Game of thrones, denuncia a Marilyn Manson por abuso

El cantante Marilyn Manson acumula una denuncia pública más en su contra. Esmé Bianco, actriz de Game of thrones, lo acusó de abuso, agresión y acoso durante una entrevista que brindó para el medio The Cut.

De esta manera, la artista se suma a la lista conformada por la actriz Evan Rachel Wood y otras cuatro mujeres más que denunciaron al músico por maltratos.

Ella contó su versión de los momentos que habría vivido con el músico cuando eran pareja y convivieron juntos durante dos meses en el 2011.

“Básicamente me sentí como una prisionera. Iba y venía a su gusto. Controlaba completamente con quién hablaba. Llamaba a mi familia escondida en el armario”, describió la británica.

Esmé Bianco relata que admiraba a Marilyn Manson cuando era adolescente, por ello aceptó trabajar con él, en el 2009, para el videoclip de “I want to kill you like they do in the movies”.

Durante la filmación, asegura que pasó tres días en lencería y apenas pudo dormir o comer, mientras Manson servía drogas en lugar de alimento. Además, el cantante de metal se puso violento.

En 2011, empezaron una relación que terminó después de dos meses debido a las constantes agresiones por parte del cantante, según cuenta la actriz.

Afirma que escapó de la casa en West Hollywood cuando él estaba durmiendo, luego de que este la persiguiera por el apartamento con un hacha.

“En ese momento estaba en modo de supervivencia y mi cerebro me había enseñado a hacerme pequeña y ser agradable. No es un artista incomprendido. Se merece estar tras las rejas por el resto de su vida. Es un depredador serial”, sentenció Esmé Bianco.

