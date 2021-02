Mon Laferte defiende su mural: “Chile tiene problemas reales que atender”

Mon Laferte no se quedó callada y salió a defenderse ante la polémica desatada por su mural en Valparaíso, donde las autoridades aseguraron que la cantante podría recibir una sanción si no ha recibido alguna autorización.

Mediante sus redes sociales, la cantante se pronunció ante este hecho y aseguró que en su país hay otros problemas más importantes por lo cuales deben preocuparse.

“Yo digo que Chile tiene problemas reales que atender, hablemos de las artes en las calles... Hablemos de Francisco”, se lee en una de sus historias de Instagram.

El día en que la intérprete mostró su obra titulada “Día uno”, ya terminada, explicó el significado que tiene en relación con los estados de ánimo que atraviesa la mayoría de mujeres.

“Este mural va de nuestro ciclo menstrual, de nuestros estados de ánimo en esos días y los dolores de guatita”, explicó en su publicación de Instagram.

“Cuando yo era chiquitita me desmayaba del dolor. Justo ese día del mural me tocó mi ciclo, y estaba en mi día uno. Me dolía todo y la vecina de enfrente me dio una pastilla que me ayudó a poder seguir pintando a 12 metros de altura. Gracias, vecina linda. También quiero decirles que otro vecino de enfrente vende el mejor pan del mundo!”, agregó Mon Laferte.

Este mural fue duramente criticado por el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Valparaíso, porque se realizó en un lugar que forma parte del patrimonio cultural.

