Laly Goyzueta: “A los hombres se les juzga menos”

De cotizada modelo de televisión, a fines de los noventa, Laly Goyzueta ha sabido ganarse un lugar como actriz, donde transita de manera permanente tanto en cine como en televisión. Sus participaciones en los últimos tiempos han sido de la mano con Del Barrio Producciones, que le han permitido lucirse en géneros como el drama y la comedia. El año pasado la vimos como Lorena en ‘La otra orilla’ y este año en la repetición de la recordada ‘Vacaciones en Grecia’.

En enero anunció que había sido voluntaria para la vacuna Sinopharm contra el COVID-19. “Me siento orgullosa y feliz de contribuir al desarrollo de la ciencia”, escribió en su cuenta de Twitter, y hace unos días presentó el libro Mi clímax entre tus manos, de Karina Reyes, que presenta a Alicia, una mujer con deseos y anhelos en una ciudad de prohibiciones y prejuicios como Lima. “¿Cómo me animé a presentarlo? La verdad porque me resultó fácil leerlo, me cautivó. Es un libro muy valiente para una sociedad tan conservadora como la nuestra. El que una mujer se atreva a escribir un libro erótico, también me pareció valiente”, cuenta.

“Me gusta su protagonista y cómo vive su sexualidad. Creo que muchas veces se nos ha juzgado por el solo hecho de querer disfrutar de una relación sexual. En el caso de Alicia, es una mujer que vive su sexualidad como mejor le parece”, añade Goyzueta a través del hilo telefónico.

¿Sientes que se sigue satanizando la sexualidad femenina?

Sí, hay una enorme satanización hacia cómo viven las chicas de hoy su sexualidad. Las llenan de calificativos, las presentan como objeto de deseo de los hombres. No se quiere reconocer que parte del empoderamiento de la mujer es vivir a plenitud, en absoluta libertad su sexualidad. Hemos logrado mucho en todos los campos, nos ha costado bastante, aunque por ejemplo, en algunos sectores laborales, aún ganemos menos que los hombres. Por años, hemos llevado la carga de ser perfectas: en la casa, con los hijos, en el trabajo. Sin duda, a los hombres se les juzga menos. Espero que esto cambie, y en ello las mamás de hoy tienen una gran responsabilidad.

Actoralmente, ¿qué año te espera?

Es incierto, está complicado ahora con la pandemia y cuarentena. Me encantaría que venga algo, ¿no? Aunque ahora hay pocas producciones, los elencos están reducidos y el gremio es grande.

Tu esposo (el argentino Mariano Sabato) también es actor. ¿Cómo hacen, entonces?

Estamos 100% comprometidos con muffit.pe, nuestra empresa de plan saludable. Es nuestro emprendimiento, cuyo lema es ‘placer sin culpa’.

El 25 de febrero, te veremos en ‘El último bastión’ por Netflix.

¡Sí! Allí soy Josefa, hija de españoles, casada, tiene tres hijos. Somos la familia Robles. Fue un trabajo lindo, una producción que pese a las limitaciones estábamos seguros de que daría la talla a nivel internacional. Me gusta mucho Josefa porque ella, teniendo una vida resuelta, enfrenta el cambio del proceso de independencia y es capaz de adaptarse. Me gusta porque es una mujer que termina creciendo.