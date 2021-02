Luciana Fuster afirma que dejará EEG: Me voy a México para trabajar

Luciana Fuster afirmó que no se quedará por mucho tiempo en Esto es guerra. En conversaciones con En boca de todos, la modelo aseguró que viajará a México para seguir sus planes laborales.

Como se recuerda, el lunes 8 de febrero la joven influencer sorprendió a propios y extraños al ser presentada en el programa de competencias.

Tras esto, comentó al mencionado espacio de América TV que cuenta los días para retornar a tierras aztecas.

“De hecho, yo en poquitito tiempo tengo que viajar. Estoy viendo la fecha exacta en la que me tengo que quedar. Me voy para México y me voy a trabajar”, precisó Luciana Fuster.

Así también, reiteró que sus planes en el extranjero sí se llevarán a cabo y que su estancia en Perú es solo temporal.

“Sí, es verdad, mucha gente decía que me quedaba por México o Miami. Lo cierto es que estoy viendo planes ahorita en México, no sé la fecha exacta de hasta cuándo estaré en EEG, espero que sean un par de semanas más”, aseguró la joven.

“En estos días les voy a decir la fecha exacta en que voy a tener que retirarme, pero no sé si vuelva o esté viajando constantemente”, agregó.

Luciana Fuster al volver a EEG

Luciana Fuster dejó unas palabras tras retornar a la nueva edición del programa reality.

“Estoy temblando, estoy demasiado feliz. Es cierto que al final de la temporada pasada entré en un llanto terrible porque pensé que no iba a volver al menos en un buen tiempo”, expresó la modelo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.