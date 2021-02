Hugo García sufre fuerte caída al practicar ciclismo extremo con Mario Hart

Los chicos reality Hugo García y Mario Hart comparten la pasión por los deportes de aventura; por ello, decidieron juntarse para practicar ciclismo extremo por la Costa Verde.

El integrante de EEG registró en un clip todo el recorrido que realizó. Primero, empezó por unas escaleras empinadas; luego, tomó un paseo por la Costa Verde hasta encontrarse en el Morro Solar de Chorrillos con Mario Hart.

Sin embargo, durante el trayecto, uno de ellos perdió el equilibrio al intentar poner a prueba su agilidad trepando por los cerros.

García no pudo sortear el difícil terreno por el que tuvo que atravesar y sufrió una dolorosa caída, la cual quedó registrada en un video que grabó para compartirlo con sus seguidores.

Inmediatamente, Mario Hart fue a auxiliarlo y lo ayudó a inflar su llanta.

“Ya no voy a salir contigo, me has pasado tu saladera. Si hubiéramos bajado nada de esto hubiera pasado loco, todo por ayudarte. Ya hubiera regresado a mi casa. Ahora la entiendo a Michela”, se quejaba Hugo García.

“Oye, no solo has bajado llanta, te has caído”, sostuvo el esposo de Korina Rivadeneira.

Por otro lado, tras su regreso a Esto es guerra, García se mostró emocionado por el buen momento que atraviesa su relación con Mafer Neyra, y aseguró que ambos desean convertirse en padres.

