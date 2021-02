Efraín Aguilar recibe el alta tras superar la COVID-19: “Me siento querido”

Se recuperó. El productor de series Efraín Aguilar fue dado de alta este martes 9 de febrero en la Villa Panamericana, donde estuvo internado durante 11 días tras contraer la COVID-19.

El creador de Al fondo hay sitio, de 76 años, pertenece a la población vulnerable, por lo que el estado de su salud preocupó a sus cientos de seguidores.

Sin embargo, esta mañana hizo un enlace en vivo con el programa América Hoy, cuando salía en un auto desde el centro de salud. Allí, aprovechó para agradecer al personal médico y anunciar que se siente recuperado.

“Estoy totalmente rehabilitado y espero que Dios me ayude a seguir trabajando a producir, y dedicarme a lo que me he dedicado últimamente, que es la política. Lo otro veremos después... Me siento muy bien de salud. Voy a seguir todas las conductas que me ha indicado el médico, es lo responsable. Para mí mi trabajo es lo primero y seguiré trabajando. Somos guerreros”, expresó el director de teatro.

Sobre la muerte de su gran amigo y actor Osvaldo Cattone, Efraín Aguilar evitó pronunciarse debido a que la noticia le afectó mucho. “Estoy conmocionado por lo sucedido ayer, que no quiero mencionar. Me ha chocado bastante”, señaló con la voz entrecortada.

“Agradezco a todos mis amigos y toda la gente en general que se ha preocupado por mí, que ha estado llamando y dejándome mensajes. Me siento querido”, finalizó.

Efraín Aguilar se encontraba en Huancayo cuando sufrió una descompensación. Fue trasladado a Lima para ser internado en la Villa Panamericana.

