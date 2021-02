Mauri Stern sobre el talento de ‘Marilyn Manson’: Es hermosamente complejo

Mike Bravo al fin llegó al escenario de Yo soy, grandes batallas, luego de su controversial salida de la temporada anterior en medio de reclamos del público que aseguraba que debió ser el ganador. Este sábado 6 de febrero, el imitador de Marilyn Manson regresó para retar al ‘consagrado Sandro’ y presentó la canción “Tourniquet”.

Al iniciar la ronda de evaluaciones, Mauri Stern fue el primero en halagar el performance del artista y explicó su emoción por tenerlo en la reciente gala. “Mike era una cosa como de destino tú y yo encontrarnos, muy emocionante encontrarnos como personas, como seres humanos. Yo creo que hay una cosa que nos atrae que es muy especial”, empezó.

El exintegrante de Magneto señaló que se asemeja al participante en que “los dos son políticamente incorrectos y no les agrada la gente hipócrita”. Además, Stern se refirió al rechazo que siente hacia las personas que se victimizan “por no tener talento o no desarrollarlo”.

Mauri Stern también destacó el talento y la técnica vocal que desarrolló Mike para poder imitar “la complejidad” del artista estadounidense. “Lo que es suspirar con aire agresivamente, lo que es la compresión de ese aire, lo que es bajar a las notas graves porque cuando está arriba podría decirse que es un poco más fácil, pero comprender la técnica vocal de alguien como Mike, que puede estudiar a detalle lo que es comprimir esas notas graves”, continuó.

“Es hermosamente complejo y eso requiere de mucha dedicación, mucha técnica, mucha inteligencia. Más allá de lo que me digan alrededor de todo esto, yo estoy fascinado de haberme encontrado contigo”, finalizó el cantante, productor y compositor azteca.

