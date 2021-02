Lucía de la Cruz quiere grabar tema con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly

Causó sensación. Luego del éxito que grabó junto a Daniela Darcourt, Alfredo Zambrano está en la mira de muchos artistas que desean compartir un tema con él.

Entre estas figuras se encuentra Lucía de la Cruz, quien se mostró muy interesada en cantar al lado del esposo de Magaly Medina.

En el programa Magaly TV, la firme, la cantante criolla dijo cuál sería su próxima canción y que la haría en compañía del notario.

“Yo quiero hacer la próxima grabación con tu esposo y el tema se llama ‘Contigo aprendí’”, le dijo Lucía de la Cruz a la conductora frente a cámaras.

“¿Puedo grabar con él o no?”, volvió a preguntar. La figura de ATV le dio la autorización e, incluso, le preguntó dónde firmar. “Puedes, por supuesto, estás autorizada. ¿Dónde lo firmo? Claro que sí”, afirmó.

Por otro lado, Lucía de la Cruz también contó que venderá polladas para poder sostenerse económicamente, ya que se ha visto perjudicada por la cancelación de conciertos.

“Ahora me voy a dedicar a las polladas. Voy a hacer ‘El pollo nalgón de Lucía de la Cruz’ para que después no anden diciendo que me meto a las casas. La gente se pone hablar que yo hago ‘privaditos’. Cómo me gustaría realizar ‘privaditos’ para llevarme mi billetes”, expresó.

