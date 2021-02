‘Mon Laferte’ tras ser eliminada de Yo soy: “Me voy feliz y bendecida”

El último viernes 5 de febrero, ‘Mon Laferte’ fue destronada por ‘Sandro’ en la reciente edición de Yo soy, grandes batallas.

La joven imitadora interpretó el tema “Vuelve por favor”, mientras que Tony Cam, quien regresó al show para retar a la chilena, cantó “Porque yo te amo”.

Cuando llegó el tiempo de la elección del jurado por la mejor caracterización, por decisión unánime votaron por ‘Sandro’. De esta manera, dejaron fuera de competencia a Oriana Montero.

Tras esto, la imitadora utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo recibido durante su permanencia en el programa de talento. A través de Instagram, la joven dejó un corto mensaje para sus seguidores.

“Los quiero, gracias a todos y gracias por todo. Me voy feliz y bendecida”, escribió en la publicación.

El mensaje de Oriana Montero a sus fans. Foto: captura/Instagram

‘Mon Laferte’ ignora críticas

Días atrás, la imitadora habló sobre las críticas que pedían su retiro de la competencia. Al respecto, ella aseguró hacer caso omiso a ciertas personas que la querían en la silla de consagrado.

“La verdad yo ni los tomo. No tomo esos comentarios porque la verdad es que yo estoy tratando de hacer lo mejor posible, porque me encanta este escenario, me encanta lo que hago, me encanta la música, me encanta Mon Laferte e imitarla”, indicó Oriana.

“Yo le presto atención a la gente que me dice mensajes positivos, que me motivan y que me aconsejan. Al final, la gente puede decir una cosa y otra. Entonces, yo decidí que eso no me iba a afectar y que iba a tomar todos esos comentarios para hacerme más fuerte en la competencia”, añadió.

