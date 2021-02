Connie Chaparro despide a su padre Eduardo ‘El Mono’: “Te amo por siempre”

Connie Chaparro dedicó un sentido mensaje de despedida a su padre, el músico Eduardo ‘El Mono’ Chaparro, quien falleció este lunes 1 de febrero.

A través de sus redes sociales, la actriz compartió unas sensibles palabras para su progenitor, en las que expresa su gran amor hacia él.

“Tengo el alma destrozada con tu partida... Gracias, papá. Te amo por siempre y para siempre. Te prometo que mantendré a toda mi familia unida. Vuela muy alto, disuelve tus alas en el infinito, dale alas a tu libertad”, escribió la artista en su cuenta oficial de Instagram.

“Gracias, porque me enseñaste a amar, a ser humilde, a valorar a todas las personas por igual y tener mucha pasión por lo que amo. Te amo papá y sé que tú me amabas y siempre me lo hiciste saber. Eso fue más que suficiente para mí. Ya eres libre, anda corre, disfruta … Te lo mereces. Te quiero. Tu hija”, finalizó.

El músico peruano conocido como Eduardo ‘El Mono’ Chaparro fue fundador del emblemático bar Sargento Pimienta. Dedicó más de 40 años de su vida a la escena musical y era considerado una leyenda en el mundo del rock nacional.

Sin embargo, en febrero de 2004 se alejó de los escenarios tras sufrir un derrame cerebral que afectó sus capacidades motrices y vocales.

