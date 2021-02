Alan Castillo ‘Robotín’ cuenta su dramática situación: “Me quedé endeudado”

El cómico ambulante Alan Castillo, más conocido por su personaje ‘Robotín’, brindó una entrevista para Magaly TV, la firme, donde contó la difícil situación que atraviesa debido a la pandemia y cancelación de shows.

De igual manera que muchos artistas de la calle, el humorista ha tenido que dejar su trabajo durante esta nueva cuarentena, que fue ordenada por el Gobierno ante la segunda ola del coronavirus.

Manifestó que perdió el departamento donde vivía junto a sus hijos y se quedó endeudado al invertir todos sus ahorros en un negocio gastronómico que tuvo que cerrar por el primer confinamiento. Ahora vive en una casa a medio construir en el distrito de San Martín de Porres.

“La pandemia me ha afectado mucho económicamente... Abrí Robotín Burguer, lamentablemente no me fue bien, tuve que cerrar y fue complicado por lo que pasa en la pandemia. Me quedé endeudado con un préstamo, algo de 3.000 soles. Incluso, mandé a hacer algunos flyers, invertí pero no me fue bien”, detalló el artista de 36 años, quien llegó a Lima desde su natal Trujillo.

Alan Castillo ‘Robotín’ es padre de 4 niños, por lo que tuvo que dejar el arte y reinventarse en la venta de ropa, frutas y hasta se convirtió en fumigador.

Por su parte, la conductora Magaly Medina expresó su solidaridad con los artistas de la calle. “Realmente terrible la situación de la cultura popular, terrible que nadie se preocupe por eso”, señaló.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.