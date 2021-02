Ivana Yturbe anuncia que pospone su matrimonio con Beto da Silva

La modelo peruana Ivana Yturbe confirmó que pospone su matrimonio con el futbolista Beto da Silva, luego de hacer el anuncio oficial a fines de diciembre del 2020.

En una entrevista para el programa América Hoy, la ex chica reality de 24 años reveló detalles sobre la decisión que tomó junto a su pareja. La fecha prevista de la boda era el 6 de febrero; sin embargo, ahora se postergaría más.

“Uno tiene que saber qué cosas son prudentes y qué no... No hay manera que diga la fecha. El regalo más lindo que voy a tener es que no se aparezca nadie en mi boda”, expresó respecto a su matrimonio civil.

Sobre las críticas entorno a su boda, Ivana Yturbe descartó que estas afecten su relación con el deportista de Alianza Lima. Por el contrario, reveló que se encuentran muy enamorados.

“Creo que he tenido el año más maravilloso, estable de mi vida, entonces imagínate si voy a escuchar lo que digan por aquí o por allá. Antes criticaban, ahora critican y más adelante también van a criticar... Estamos muy tranquilos, muy felices y a los que no les gusta, qué pena””, mencionó la exintegrante de Esto es guerra.

Cuando le preguntaron por Mario Irivarren, la modelo evitó dar mayores declaraciones. “Es un tema que no voy a tocar, Mario ya es tema del pasado y por respeto a mi pareja actual no voy a decir nada”, señaló.

