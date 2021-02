Myriam Hernández sobre ‘Emmanuel’ peruano en Yo soy Chile: “Me encantó”

El imitador peruano de Emmanuel realizó una destacada presentación en Yo soy Chile el último fin de semana y se llevó los elogios del jurado, en especial los de Myriam Hernández.

Harold Gamarra apareció en el escenario para interpretar el tema “Detenerla ya”, a fin de intentar obtener el título a mejor competidor de la semana.

“Me sentí bien, traté de transmitir esta canción lo más que pude, pues es de mucho sentimiento y a la vez de mucho movimiento. He estado preparándome mucho para esta canción, es la primera vez que la presento en un escenario de esta envergadura”, comentó ‘Emmanuel‘ al finalizar su show en el programa de Chilevisión.

Tras ello, el jurado de Yo soy Chile temporada 3, integrado por Myriam Hernández, Christian Riquelme y Antonio Vodanovic, felicitó al peruano por haber copiado casi todos los detalles del artista original.

“Tuviste una presentación muy limpia. Me impresiona cómo logras el timbre, el color vocal, la tonalidad, el fraseo y la progresión interpretativa que tuviste porque partiste de un ‘Detenerla ya’ casi reflexivo hasta un ‘Detenerla ya’ tortuoso, con compasión, con desesperanza, con rabia, todo eso me transmitiste, así que me encantó tu presentación”, expresó la intérprete de “Huele a peligro”, la más emocionada del grupo.

Al final de este episodio de Yo soy Chile, ni ’Emmanuel’ (Harold Gamarra) ni Luis Miguel (Ricky Santos) consiguieron obtener el título a mejor competidor de la semana, pues este reconocimiento le fue otorgado a ’Marc Anthony’, caracterizado por Fermín.

