Lo que era un secreto a voces fue revelado por los propios protagonistas. Natti Natasha y Raphy Pina confirmaron su relación con fotos y videos disfrutando de unas vacaciones en las playas de Puerto Rico.

A través de sus redes sociales, la pareja se mostró muy feliz mientras compartían momentos juntos. El empresario de la industria musical publicó un video en su Instagram donde se dan un tierno beso.

“Feliz viernes a todos. ¡Vivan felices! Que todo sea inédito. Atentamente, Raphy y Natalia”, escribió el productor en la descripción de la publicación.

Por su parte, la cantante compartió una fotografía al lado de Raphy Pina. Ella acompañó el post con la imagen de un emoji ‘enamorado’.

Cabe señalar que existían rumores sobre una relación entre la artista y el músico. Sin embargo, ambos no se pronunciaban al respecto de manera pública.

A inicios del 2020, Natti Natasha fue vinculada sentimentalmente con Daddy Yankee. En el cumpleaños del boricua, ella le envió un conmovedor mensaje, generando más especulaciones.

“Cuando mi carrera la daba por perdida por los tantos problemas que pasé en silencio, este señor que ven aquí y que a veces los fans imaginan lo que no es, me abrió las puertas nuevamente tanto profesional como personal y me hizo parte de su familia”, escribió la cantante urbana.

Sin embargo, más adelante se aclaró que entre ambos existe una gran amistad.

