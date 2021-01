Artistas peruanos apoyan pedido de Susana Baca al presidente Sagasti

Susana Baca le envió una carta pública al presidente Francisco Sagasti, donde pidió un apoyo económico para los artistas que se encuentran en crisis debido a la cancelación de shows.

La ganadora del Latin Grammy expresó su preocupación por la situación que atraviesan sus colegas. Aseguró que el bono entregado por el Ministerio de Cultura en 2020 no ha tenido el alcance suficiente para solventar a los trabajadores del sector.

“El fondo que con tanto bombo se entregó no ha alcanzado ni siquiera para el 10% de los artistas”, expresó en un fragmento del texto.

Figuras del mundo de la música y la actuación se pronunciaron en respaldo al pedido de la cantautora Susana Baca, quien además pidió que sus colegas puedan “sobrevivir con dignidad”

Jean Paul Strauss

El cantante peruano Jean Paul Strauss compartió la carta de Susana Baca y se sumó al pedido que le hizo al presidente del Perú.

“Querida Susana Baca, gracias por levantar tu voz en nombre de la música del Perú. Me uno absolutamente a tu pedido a nuestro señor presidente. Todos conocemos la sensibilidad del presidente Sagasti y confiamos en que hará lo necesario y lo correcto para rescatar a los músicos del Perú de esta ya inmanejable crisis que nos devora día a día”, escribió el intérprete de “De todas las nostalgias”.

susana baca

Nicole Pillman

Por su parte, Nicole Pillman, cantante y representante del Sindicato de Artistas Musicales del Perú, se mostró indignada por las críticas hacia la carta de Susana Baca.

“Artista no es sinónimo de millonario. Algunos artistas tienen mucho dinero, no por el arte, más bien se dedican al arte porque tienen ya mucho dinero. Hay millones de artistas que nacen en la pobreza y que justamente usan su don para salir de ella”, mencionó.

“Me apena leer las reacciones por la carta de Susana Baca. Hay miles de músicos de bandas costumbristas, bailarines, artistas plásticos, que no pueden trabajar con sus emprendimientos artísticos en este momento. Un poco más de cultura y menos farándula le vendría bien al país”, finalizó la intérprete de “Princesas”.

susana baca

Tatiana Astengo

Mientras que la actriz Tatiana Astengo de Al fondo hay sitio aseguró que a los artistas no se les retribuye los derechos de imagen en la televisión. Junto a su mensaje, colocó el pedido de Susana Baca.

“La mínima ayuda que se brindó no alcanza ni al 10% del gremio, no exagero. Además, (a los actores) no se nos paga nuestros derechos de imagen de tantas repeticiones en TV. ¡Derechos que se pagan en todo el mundo! Los artistas dan personalidad a la nación, somos memoria, imagen”, señaló.

tatiana astengo

Artistas como la actriz Mónica Sánchez, el cumbiambero Jonathan Rojas, la agrupación de salsa Son Tentación y otros compartieron la misiva de la cantautora a través de las redes sociales.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.